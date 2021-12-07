Memur ve emekliye enflasyon zammı belli oldu! İşte polis, öğretmen, hemşire zamlı maaşları
Milyonlarca memur ve emekli Ocak ayında lacağı zammı merak ediyor. Öğretmen, polis, hemşire, kaymakam, doktor, imam, genel müdür ve memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak ayında kaç lira zamlı maaş alacaksınız? İşte çıkacak enflasyon göre kuruşu kuruşuna zamlı memur ve emekli maaşlarına gelecek zamların tam listesi.
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Aralık ayı enflasyonu ve yıl başında alacağı zamda. Memur ve memur emeklileri yıl başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinden yaklaşık 2 puan daha fazla zam alacak. Öğretmen, polis, hemşire, kaymakam, doktor, imam, genel müdür ve memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte Sözcü'nün kuruşu kuruşuna yaptığı hesaplamaya göre zamlı maaşlar...
Yeni yılda memur ve emeklinin maaşı yaklaşık yüzde 15.7 zamlanacak
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7, toplu sözleşme dışında bırakılan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise yüzde 13.8 civarında zam alacağına işaret ediyor.
Yüzde 10.48'lik zam garanti
TÜİK, temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Böylece yüzde 10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek.
Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 3 oranında zam verilmişti. Enflasyonun yüzde 3'ü aşması halinde enflasyon farkı ödeneceği hükme bağlanmıştı.