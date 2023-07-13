Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu! Kim ne kadar alacak?
Memur ve emekliye yönelik zammı içeren teklif Meclis'te kabul edildi. Milyonların beklediği memur ve emeklinin maaş takvimi belli oldu. Kim ne kadar alacak? Detaylara göz atın...
Memur ve emekliye yönelik zammı içeren teklif Meclis'te kabul edildi. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından zamlı maaşlar 17 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılacak.
SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranlarının yüzde 25'e tamamlanması Meclis'te kabul edildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli memur aylığı 7 bin 901 liradan 9 bin 877 lira olacak.
SSK, Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz ile 28 Temmuz arasında alacak.