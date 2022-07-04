Memur ve emeklinin maaş zammı saat 10:00'da belli oluyor! İşte zamlı memur, emekli, 65 yaş, engelli maaşları
Emekli ve memurun Temmuz'dan itibaren geçerli olacak maaş zammı bugün belli oluyor. TÜİK, zam oranını belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10:00'da açıklayacak. Beklenti anketlerine göre enflasyon Haziran'da 4.4 olacak. Bu da emekli ve memurların Temmuz'da yüzde 44 oranında zam alması demek olacak. İşte zamlı maaşlar kuruş kuruş hesaplandı...
Emekli ve memurun Temmuz'dan itibaren geçerli olacak maaş zammı bugün belli oluyor. TÜİK, zam oranını belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10:00'da açıklayacak. Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine göre enflasyon Haziran'da 4.4 olacak. Merkez Bankası anketine göre ise Haziran aı enflasyon rakamı 3.77 çıkacak. Bu da emekli ve memurların Temmuz'da yüzde 44 oranında zam alması demek olacak. Bu durumda Temmuz zam oranı ile memur enflasyon farkı ne kadar olacak? Emekli zammı ve memur maaşına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli ve memur maaşı kaç lira olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı kaç lira olacak? 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı kaç liraya yükselecek? İşte hesaplar...
Enflasyon rakamları saat 10:00'da belli olacak
Emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak Temmuz zammı Haziran 2022 enflasyon oranı ile belirlenecek. Enflasyon rakamları bugün saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklanırken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 4,44 tahmininde bulundu. 2 tahmine göre bütün emekli maaşları, 15 meslek grubunda memur ve memur emeklisi maaşları hesabı tek tek yapıldı.
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL oldu
Meclis'te apılan yasa değişikliğiyle birlikte en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.
Emekli zam alacak, memur enflasyon farkı
En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak. Memur ve memur emeklisi maaşları için belirlenecek zam oranı ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar olacak. Memur ve emekli memur için Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu oran Ocak döneminde yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.