Memur ve emeklinin maaş zammı saat 10:00'da belli oluyor! İşte zamlı memur, emekli, 65 yaş, engelli maaşları

Emekli ve memurun Temmuz'dan itibaren geçerli olacak maaş zammı bugün belli oluyor. TÜİK, zam oranını belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10:00'da açıklayacak. Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine göre enflasyon Haziran'da 4.4 olacak. Merkez Bankası anketine göre ise Haziran aı enflasyon rakamı 3.77 çıkacak. Bu da emekli ve memurların Temmuz'da yüzde 44 oranında zam alması demek olacak. Bu durumda Temmuz zam oranı ile memur enflasyon farkı ne kadar olacak? Emekli zammı ve memur maaşına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli ve memur maaşı kaç lira olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı kaç lira olacak? 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı kaç liraya yükselecek? İşte hesaplar...