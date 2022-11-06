Memur ve emekli de etkilenecek! Asgari ücrette 6 bin 96 lira detayı
TÜİK yıllık enflasyon rakamını yüzde 85,51 olarak açıkladı. Ekim ayında enflasyon aylık bazda ise yüzde 3,54 oldu. Gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşına çevrildi. Vatandaşlar merakla yapılacak zam oranlarını bekliyor. Peki tahminen asgari ücret ne kadar olur?
TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı, hesap makineleri ortaya çıktı. Türkiye'de gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Yeni dönemde asgari ücret ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Herkesin merak ettiği soruyla ilgili son gelişmeleri derledik.
Konuyla ilgili CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı:
"Şu an asgari ücret 5 bin 500 lira. Eğer ekim ayı enflasyonu üzerinde herhangi bir iyileştirme ilavesi yapılmadan çıplak olarak ele alacak olursak asgari ücretin 6 bin 96 liraya ulaştığını görebiliriz. Tabii ki burada kasım ve aralık ayında gelecek olan enflasyon rakamları da bu 6 bin 96 lira rakamın üzerine ilave edilecek."
Asgari ücretle birlikte memur ve emekli maaşlarına da zam merak konusu olmaya devam ediyor. Özgür Kaya, memur ve emekliler için ise şunları söyledi: