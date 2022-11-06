Memur ve emekli de etkilenecek! Asgari ücrette 6 bin 96 lira detayı

"Şu an asgari ücret 5 bin 500 lira. Eğer ekim ayı enflasyonu üzerinde herhangi bir iyileştirme ilavesi yapılmadan çıplak olarak ele alacak olursak asgari ücretin 6 bin 96 liraya ulaştığını görebiliriz. Tabii ki burada kasım ve aralık ayında gelecek olan enflasyon rakamları da bu 6 bin 96 lira rakamın üzerine ilave edilecek."