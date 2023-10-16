Memur, emekli ve asgari Ücretlinin maaşı ne kadar olacak? Bomba tahmin

“En son açıklandığı üzere emeklilere tek sefere mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Kasım ayının 15’ine kadar hesaplara yatacak, çalışmayan emeklilere verilecek ikramiyenin 60 milyar TL’den fazla bir maliyeti söz konusu. Bu emeklilere kısa süreli bir nefes aldıracaktır. Esnaflara yönelik prim gün sayısının düşürülmesi hazırlığı, tüm emeklilerin kök maaşlarının artırılması ve kademeli bir şekilde zam yapılması için sene başında daha fazla oransal zamdan faydalanılması adına düzenlemeler yapılacak. Şu anda ara zam ihtimali ortadan kalkmış gözüküyor.