Memur, emekli ve asgari Ücretlinin maaşı ne kadar olacak? Bomba tahmin
Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı zam haberinde... Hükümet, zamlar için yılbaşını işaret etmişti. Peki Ocak ayında en düşük memur ve emekli maaşı ile asgari ücret ne kadar olacak.?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50’ye yakın artış yapılacağını söylemişti. Bakan Işıkhan hafta sonu yaptığı açıklamada ise, ”İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız” dedi.
Memur, emekli ve asgari ücretliye ne kadar zam yapılacak? Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşına ilişkin tahmini rakam verdi. Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“En son açıklandığı üzere emeklilere tek sefere mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Kasım ayının 15’ine kadar hesaplara yatacak, çalışmayan emeklilere verilecek ikramiyenin 60 milyar TL’den fazla bir maliyeti söz konusu. Bu emeklilere kısa süreli bir nefes aldıracaktır. Esnaflara yönelik prim gün sayısının düşürülmesi hazırlığı, tüm emeklilerin kök maaşlarının artırılması ve kademeli bir şekilde zam yapılması için sene başında daha fazla oransal zamdan faydalanılması adına düzenlemeler yapılacak. Şu anda ara zam ihtimali ortadan kalkmış gözüküyor.
Bakan Işıkhan, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine yüzde 50’ye yakın zam yapılacağını söyledi. Bu aslında son 6 aylık enflasyon farkını işaret ediyor. Şu anda açıklanan ilk üç aylık (temmuz, ağustos, eylül) enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti, bu kümülatif bir artıştır. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonları geldiğinde yüzde 38’ler civarında bir artış olacağını Bakan Işıkhan tahmin etti.