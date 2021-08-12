Meltem Miraloğlu'na Amerikalı eşinden hortumla dayak! 'Hamileyim yapma' dese de...

ABD'de yaşadığı olaylarla son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Miraloğlu hakkında her ay yeni bir iddia ortaya atılıyor. Geçtiğimiz aylarda, Miraloğlu'nun 'kuzenim' diye tanıttığı sevgilisi ile eşinin evinde kaldığı, daha sonra da eşinin psikoloğu John'a kaçtığı ve son olarak da dadılığa başladığı konuşulan iddialar arasında. Sosyal medya Miraloğlu için 'Allahaşkına bu kız ABD'de ne yaşıyor' yorumları yapılıyor. Son olarak ortaya atılan iddia ise Meltem Miraloğlu'nun 83 yaşındaki eşi Patrick Grady tarafından darp edildiği ve hamile olduğu...