Meltem Miraloğlu'na Amerikalı eşinden hortumla dayak! 'Hamileyim yapma' dese de...
Radikal bir kararla Amerika'ya Hollywood hayalleriyle taşınan ve kendinden 48 yaş büyük biriyle evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 82 yaşındaki eşi tarafından hortumla darp edildi! Miraloğlu'nun hamile olduğu ve şiddet gördüğü anda 'Yapma hamileyim' demesine rağmen eşinin durmadığı öne sürülüyor.
ABD'de yaşadığı olaylarla son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Miraloğlu hakkında her ay yeni bir iddia ortaya atılıyor. Geçtiğimiz aylarda, Miraloğlu'nun 'kuzenim' diye tanıttığı sevgilisi ile eşinin evinde kaldığı, daha sonra da eşinin psikoloğu John'a kaçtığı ve son olarak da dadılığa başladığı konuşulan iddialar arasında. Sosyal medya Miraloğlu için 'Allahaşkına bu kız ABD'de ne yaşıyor' yorumları yapılıyor. Son olarak ortaya atılan iddia ise Meltem Miraloğlu'nun 83 yaşındaki eşi Patrick Grady tarafından darp edildiği ve hamile olduğu...
"Meltem Miraloğlu'nu oturdukları evin bahçesinde hortumla dövmüş"
Magazin Masası’ndan Onur Akay'ın kaleme aldığı iddialarda "Bana ulaşan görgü tanıkları, olayın 8 gün önce geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde olduğunu söyledi. Görgü tanıklarının bana anlattığı iddialara göre Patrick, 'Bir daha oyuncu olmaktan ve Hollywood'a gitmekten bahsedersen seni Türkiye'ye göndereceğim.' diyerek Meltem Miraloğlu'nu oturdukları evin bahçesinde hortumla dövmüş." dedi.
'Vurma hamileyim!'
O arada Patrick'i sakinleştirmek isteyen komşuları Meltem'in defalarca, 'Vurma hamileyim!' dediğini duymuş. Olaydan sonra Patrick'e kuzenim diye tanıttığı Amerika'ya ilk gittiğinde aşık olduğu Türk sevgilisinin yanına giden Meltem Miraloğlu, kısa süre sonra eve geri dönmüş. Görgü tanıkları, Miraloğlu'nun psikolog sevgilisi John ile görüşmeyi bırakmadığını ifade ederken, Illinois eyaleti bu darp olayından çok, eğer Meltem dediği gibi hamile ise bebeğin basının kim olduğunu konuşuyor.
Bir psikologa kaçtığı iddia edilmişti
Meltem Miraloğlu'nun geçtiğimiz şubat ayında 80 yaşının üstünde olan Patrick Grady'den ayrılıp, aile dostu olan 60 yaşında ismi John olduğu iddia edilen bir psikologa kaçtığı iddia edilmişti.