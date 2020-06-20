Meltem Miraloğlu'dan garip paylaşım! Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun

Miraloğlu geçtiğimiz aylarda evliliği hakkında konuşmuş "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi." demişti.