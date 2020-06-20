Meltem Miraloğlu'dan garip paylaşım! Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun
80 yaşındaki Patrick Grady evlenen Meltem Miraloğlu'nda sosya medya hesabından garip paylaşım:Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun..
Kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick Grady ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabından "Allah biz gençleri, büyüklerimizin zulmünden ve de tecavüzünden korusun" paylaşımını yaptı. Miraloğlu'nun bu paylaşımı ise takipçilerinin kafasını karıştırdı.
Hayat Devam Ediyor dizisi ile yıldızı parlayan 33 yaşındaki Meltem Miraloğlu, yurt dışında kendisinden 48 yaş büyük olan 80 yaşındaki Patrick Grady ile evlendi. Bu evliliği ile günlerce konuşulan oyuncu, Instagram'ından yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Miraloğlu geçtiğimiz aylarda evliliği hakkında konuşmuş "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi." demişti.
Ancak genç oyuncunun, "Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda, kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri, büyüklerimizin zulmünden ve de tecavüzünden korusun)" notu, hayranlarını düşündürdü.