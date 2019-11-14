Meltem Miraloğlu eşiyle kanlı bıçaklı oldu polis zoruyla evden ayrılıp boşanacak
Hayat Devam ediyor dizisiyle ünlenen Meltem Miraloğlu ve kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick'in ilişkisinde sıkıntılar olduğu ve Miraloğlu'nun boşanma kararı aldığı öğrenildi.
80 yaşındaki bir adamla evlenip Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu'nun evliliğinde intihar ve tüp bebek olayından sonra bomba bir gelişme daha yaşandı. Büyük tepki çeken Miraloğlu'nun, tüp bebek olayı yalanlanırken ünlü oyuncunun boşanmak istediği ve eşi hakkında "kurtulmak istiyorum" dediği öğrenildi.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanarak boşanma kararını duyuran Onur Akay, şok etkisi yaratan evlilik hakkında olay ifadelerde bulundu. Meltem ile konuştuğunu belirten Akay, oyuncunun iç dünyasında çok kötü şeyler yaşadığını belirtti.
Sürekli ağlıyormuş: Meltem Miraloğlu'nun hep "Çaresiz kaldım" dediğini, sürekli ağladığını ve "Kurtulmak istiyorum" dediğini belirten Onur Akay, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Eşi ayrılmak istemiyor: "Meltem boşanma kararını almış ve polis zoruyla o evden ayrılacakmış. Meltem Türkiye'ye geri dönmeyecekmiş orada kalacakmış eşi ayrılmak istemiyormuş onunla ilişkisine devam etmek istiyormuş."