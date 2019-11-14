Meltem Miraloğlu eşiyle kanlı bıçaklı oldu polis zoruyla evden ayrılıp boşanacak

80 yaşındaki bir adamla evlenip Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu'nun evliliğinde intihar ve tüp bebek olayından sonra bomba bir gelişme daha yaşandı. Büyük tepki çeken Miraloğlu'nun, tüp bebek olayı yalanlanırken ünlü oyuncunun boşanmak istediği ve eşi hakkında "kurtulmak istiyorum" dediği öğrenildi.