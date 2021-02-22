Meltem Miraloğlu 62 yaşındaki psikoloğu ile aşk yaşıyor 80'lik Patrick'i bıraktı
80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile ayrılan Meltem Miraloğlu, şimdi de 62 yaşındaki psikoloğuyla aşk yaşıyor.
Türkiye'de oyuncuyken Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Patrick ile evlenerek şoke etmişti. Son günlerde Patrick'in kendisini evden kovduğuna ve kayıp olduğuna dair iddialar gündeme gelmişti. İddialara cevap olarak Miraloğlu, babasının vefatı nedeniyle iddialara cevap vermediğini söylemişti.
34 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun son bombası ise 62 yaşındaki psikoloğuyla aşk yaşamaya başlaması oldu. Miraloğlu, geçtiğimiz gün çocuk baktığı evden paylaşım yaparak 'Yeni Hayatım' notunu düşmüştü.
Ses sanatçısı Onur Akay'ın iddiasına göre oyuncu Meltem Miraloğlu şimdi de 62 yaşındaki psikoloğu Amerikalı John’la aşk yaşıyor. İddiaya göre, Meltem Miraloğlu'nu bakıcılık yaptığı eve yeni sevgilisi John yerleştirdi.
Onur Akay, ünlü oyuncunun Patrcik tarafından evden kovulduğunu iddia etmiş aynı zamanda 2019 yılında kendisi ile yaptığı ve ağızları açık bırakan röportajı ilk kez yayınlamıştı.