Melisa Şenolsun'dan görülmemiş sansür! Göğüs ucu görününce bakın ne yaptı

Beren Saat ile başrolünü paylaştığı Atiye dizisindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren, son dönemin parlayan yıldızlarından olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor! Hülya Avşar'ın gençlik yıllarındaki haline benzetilen Şenolsun sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde partiye katılan Şenolsun, iddialı pozlarıyla ağızları açık bıraktı!