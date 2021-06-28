Melisa Ilıcalı'nın 'tırnakları' olay oldu! 'Şeyma Subaşı bu ne böyle!'
Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kıız Melisa Ilıcalı'nın 'protez tırnakları' sosyal medyanın diline düştü. Son dönemde Mısırlı sevgilisi ile yaşadığı ayrılıkla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, 'Bu yaşta bir çocuğa takma tırnak takılır mı' diye topa tutuldu.
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 2013'te dünyaya gelen kızları Melisa Subaşı, sosyal medyada en az annesi Şeyma Subaşı kadar popüler... Sosyalleşmeyi ve eğlenmeyi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Şeyma Subaşı, sık sık seyahat ediyor ve kızı Melisa'yı neredeyse hiç yanından ayırmıyor. Bu yönüyle hem eleştirilen hem de takdir gören Şeyma Subaşı, son paylaşımında kızı Melisa'nın protez tırnakları nedeniyle topa tutuldu.
Mısırlı milyarder iş insanı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile çok hızlı gelişen 'evlilik-hamilelik-bebek düşük yapma-ayrılık' eksenindeki gelişmelerle magazin basınının gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, son paylaşımında, ayrılıktan ve bebek düşürdükten sonra eski hayatına çok hızlı dönüş yaptığına ilişkin söylentilere cevap verircesine bir video paylaştı. Kızı Melisa'nın arkadaşıyla beraber balon oynadığı görüntülerden oluaşn video ile mesaj veren Subaşı, 'Annem' başlıklı yazısında şöyle yazdı:
"İçten ağladığımda bile her gün yüzümü güldürüyor"
"Beni merak eden sevgili dostlarım… İçten ağladığımda bile her gün yüzümü güldürüyor.. Kızım, benim güçlü olma sebebim. Ve ben GERÇEK ARKADAŞLARIMI çok seviyorum, hepsine sahip olduğum için çok mutluyum. Melisa'nın da dediği gibi 'bu gerçek olamaz! "
Videoda duygusal sözlerden daha çok 'protez tırnaklar' dikkat çekince...
Bu videoda takipçilerin dikkatini çeken asıl şey ise Melisa'nın takma tırnakları oldu. Son yılların popüler uygulamalarından 'protez tırnak' taktırdığı anlaşılan Melisa Ilıcalı'nın bu görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı.