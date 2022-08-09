Melisa Döngel bikinili pozlarını hayranlarıyla paylaştı! O halleri yürek hoplattı
Ünlü oyuncu Melisa Döngel Bodrum'dan sonra Çeşme'de tatiline devam ediyor. Havlu dansıyla uzun süre gündemlerden düşmeyen Döngel sosyal medya hesabından paylaştığı mini bikinili pozlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu Melisa Döngel dizisinin final yapmasıyla tatil sezonunu açmış ve kendini Bodrum'a atmıştı. Bodrum tatilinden sonra soluğu Çeşme'de alan güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla herkesi büyüledi.
Arkadaşlarıyla Çeşme'de tatil yapan ünlü oyuncu Melisa Döngel yazın ve güneşin keyfini çıkartıyor.
Uzun süre denizde kalan Döngel havlusuyla kurulanırken ettiği dansla uzun dikkatleri üzerine çekmişti.
Tanga bikinisiyle herkesi büyüleyen Döngel kayranlarıyla sohbet ettikten sonra locasına geçmişti.