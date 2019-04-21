Melisa bisiklet kazası geçirdi Acun Ilıcalı'nın verdiği tepki olay oldu

Eski eşi Şeyma Subaşı'nın Ibiza’ya gitmesinin ardından kızını Dominik’e götüren Acun Ilıcalı paylaştığı videolarla takipçilerine ne kadar ilgili bir baba olduğunu göstermeye devam ediyor. Son olarak Melisa bisiklet sürerken çektiği videoları hesabından paylaşan Ilıcalı bu çekimler sırasında küçük bir bisiklet kazasını da kayda aldı.