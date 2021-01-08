Melis Sezer yaşı kaç nereli? Milli tenisçi Melis Sezer kimdir evli mi?

TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 yarın akşam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de milli tenisçi Melis Sezer oldu. ENKA spor kulubü üyesi olan Melis Sezer aslen İzmirli ve 27 yaşında. İşte Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan Melis Sezer’a dair bilgiler…