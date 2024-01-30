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Melis Sezen'in ödül gecesi tarzı sosyal medyanın gündemine düştü

Melis Sezen'in ödül gecesi tarzı sosyal medyanın gündemine düştü

Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen dansları, iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa ödül gecesi tarzıyla gündem oldu. Kapri pantolonu ve büstiyeriyle geceye katılan Sezen'in tarzı hiç beğenilmedi.

Melis Sezen'in ödül gecesi tarzı sosyal medyanın gündemine düştü

Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen dansları, iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa ödül gecesi tarzıyla gündem oldu. Kapri pantolonu ve büstiyeriyle geceye katılan Sezen'in tarzı hiç beğenilmedi.

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Melis Sezen'in ödül gecesi tarzı sosyal medyanın gündemine düştü

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranda yer aldı.

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Melis Sezen'in ödül gecesi tarzı sosyal medyanın gündemine düştü

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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Melis Sezen'in ödül gecesi tarzı sosyal medyanın gündemine düştü

BAU Radyo MüzikOnAir ödül gecesinde ödül alan güzel oyuncu tarzıyla eleştirilerin hedefi oldu. Kapri pantolonu ve büstiyeriyle geceye katılan Sezen kombinini siyah ceketi ile tamamladı.

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