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Melis Sezen'in gözüken iç çamaşırı detayı için takipçileri bakın nasıl yorum yaptı

Melis Sezen'in gözüken iç çamaşırı detayı için takipçileri bakın nasıl yorum yaptı

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı, geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden "Sadakatsiz" dizisinde rol alan oyuncu Melis Sezen'in profesyonel fotoğraf çekiminde giydiği kıyafet, iç çamaşırını kapatmaya yetmedi! Takipçilerinin gözünden kaçmayan o detaya binlerce yorum yağdı!

Melis Sezen'in gözüken iç çamaşırı detayı için takipçileri bakın nasıl yorum yaptı

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı, geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden "Sadakatsiz" dizisinde rol alan oyuncu Melis Sezen'in profesyonel fotoğraf çekiminde giydiği kıyafet, iç çamaşırını kapatmaya yetmedi! Takipçilerinin gözünden kaçmayan o detaya binlerce yorum yağdı!

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Melis Sezen'in gözüken iç çamaşırı detayı için takipçileri bakın nasıl yorum yaptı

İç çamaşırı gözükünce.. 

Rol aldığı Sadakatsiz dizisi final yapan Melis Sezen'in profesyonel fotoğraf çekiminde giydiği kıyafetinde iç çamaşırı gözükünce takipçileri binlerce yorum yaptı.

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Melis Sezen'in gözüken iç çamaşırı detayı için takipçileri bakın nasıl yorum yaptı

Sadakatsiz dizisi geçen hafta final yapmıştı

Başrolü Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisi geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı.

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Melis Sezen'in gözüken iç çamaşırı detayı için takipçileri bakın nasıl yorum yaptı

Dizisi biten oyuncu soluğu tatilde aldı

25 yaşındaki güzel oyuncu Sezen, dizisi final yapınca soluğu tatilde almıştı.

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