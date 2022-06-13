Melis Sezen'in gözüken iç çamaşırı detayı için takipçileri bakın nasıl yorum yaptı
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı, geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden "Sadakatsiz" dizisinde rol alan oyuncu Melis Sezen'in profesyonel fotoğraf çekiminde giydiği kıyafet, iç çamaşırını kapatmaya yetmedi! Takipçilerinin gözünden kaçmayan o detaya binlerce yorum yağdı!
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı, geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden "Sadakatsiz" dizisinde rol alan oyuncu Melis Sezen'in profesyonel fotoğraf çekiminde giydiği kıyafet, iç çamaşırını kapatmaya yetmedi! Takipçilerinin gözünden kaçmayan o detaya binlerce yorum yağdı!
İç çamaşırı gözükünce..
Rol aldığı Sadakatsiz dizisi final yapan Melis Sezen'in profesyonel fotoğraf çekiminde giydiği kıyafetinde iç çamaşırı gözükünce takipçileri binlerce yorum yaptı.
Sadakatsiz dizisi geçen hafta final yapmıştı
Başrolü Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisi geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı.
Dizisi biten oyuncu soluğu tatilde aldı
25 yaşındaki güzel oyuncu Sezen, dizisi final yapınca soluğu tatilde almıştı.