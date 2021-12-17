Melis Sezen dekoltesi moda oldu Hazal Filiz Küçükköse de akıma uydu!
Hazal Filiz Küçükköse'nin göğüs dekolteli kıyafeti 'GQ Türkiye Men of The Year 2021'e damga vurdu. Sosyal medyada Hazal Filiz Küçükköse'nin derin göğüs dekolteli kıyafeti 'Melis Sezen'e özenmiş' dedirtti!
'GQ Türkiye Men of The Year 2021' ödül törenine 33 yaşındaki oyuncu Hazal Filiz Küçükköse giydiği derin göğüs dekolteli kostümü ile damgasını vurdu. Küçükköse derin göğüs dekolteli elbise tercihiyle, geçtiğimiz günlerde Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Melis Sezen'in çok konuşulan elbisesini akıllara getirdi. Sosyal medyada Melis Sezen'in cesur dekoltesinden sonra 'göğüs dekoltesi verme' akımı başladığı konuşulurken, Hazal Filiz Küçükköse'nin dekoltesinin Melis Sezen'den daha iddialı olduğu konuşuldu. Geceye 5 saatte hazırlandığını dile getiren güzel oyuncu yeni sezonda ekranlara dönüp dönmeyeceğinden de bahsetti.
GQ Türkiye Men Of The Year 2021 ödül töreni gecesinde damga vuran isimlerden birisi güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse oldu. Giydiği göğüs dekoltesiyle olay yaratan Küçükköse gecenin dikkat çekici ismiydi.
Gecede adeta güzellik yarışı yaşandı. Ekran başındaki izleyenler güzel bir geceye tanıklık ederken oyuncu Hazal Filiz Küçükköse giydiği siyah göğüs dekoltesi kıyafeti ile herkesi büyüledi. Sık sık sosyal medya paylaşımları ile de sıkça konuşulan isimlerden biri olan Küçükköse hayranlarının sıkı takibindeydi.
''Ben dekolteyi sadece üst kısımda kullandım"
Gece ile ilgili ''Çok güzel prestijli bir gece. Her yıl katılıyorum ben de. Bu yıl da katılmak istedim. Güzel bir gece bizi bekliyor.'' diyen Hazal Filiz Küçükkös'ye muhabirlerin 5 Kasım'da 47'ncisi gerçekeleşen Pantene Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayanlar' ödülünü alan ve kıyafetiyle günlerce konuşulan Melis Sezen ile ilgili soruların yöneltilmesi üzerine ise ''Ben dekolteyi sadece üst kısımda kullandım. O da sadece bugünün yıldızı olsun. Giyeceklerim zaten hazırdı. Yaklaşık 5 saatte hazırlandım.'' dedi.