Melis Sezen dekoltesi moda oldu Hazal Filiz Küçükköse de akıma uydu!

''Ben dekolteyi sadece üst kısımda kullandım"

Gece ile ilgili ''Çok güzel prestijli bir gece. Her yıl katılıyorum ben de. Bu yıl da katılmak istedim. Güzel bir gece bizi bekliyor.'' diyen Hazal Filiz Küçükkös'ye muhabirlerin 5 Kasım'da 47'ncisi gerçekeleşen Pantene Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayanlar' ödülünü alan ve kıyafetiyle günlerce konuşulan Melis Sezen ile ilgili soruların yöneltilmesi üzerine ise ''Ben dekolteyi sadece üst kısımda kullandım. O da sadece bugünün yıldızı olsun. Giyeceklerim zaten hazırdı. Yaklaşık 5 saatte hazırlandım.'' dedi.