Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı gözyaşları sel oldu
Bir Zamanlar Çukurova dizinde seyirciyi üzen bir ayrılık yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın 98. bölümünde yaşanan ölümü kimse beklemiyordu.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi finale doğru giderken 98. bölümüyle seyirciyle buluşacak. ATV'de yayımlanan dizinin yeni bölümünde şoke eden bir ayrılık seyirciyi bekliyor. Melek İpek Yalova'nın hayat verdiği Doktor Müjgan karakteri senaryo gereği ölüyor, ünlü isim diziden ayrılıyor.
Herkesten vazgeçip doğduğu topraklardan vazgeçen Doktor Müjgan, Çukurova'da bir aşk hikayesinin içine düşünce acılar, kayıplar da peşini bırakmadı. Tam her şey yoluna girer gibi olduğunda Doktor Müjgan'ın haberi Çukurova'yı yakar.
Radyodaki haber, Çukurova’ya ateş düşürecek. Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi olur. Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan, İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı.
Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali’yi babasından sonra annesiz de bırakır. Lütfiye ve Fekeli’nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalır.