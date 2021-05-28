Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı gözyaşları sel oldu

Radyodaki haber, Çukurova’ya ateş düşürecek. Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi olur. Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan, İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı.