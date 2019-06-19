Melih Gökçek'e tepki göstermişti! Gökhan Özoğuz İstanbul seçimi için dua etti!

Sosyal medya hesabı Twitter'ı aktif kullanan ve Twitter üzerinden yaptığı siyasi paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Özoğuz, yaklaşan İstanbul seçimi için sosyal medya hesabından dua etti. Özoğuz'un bu paylaşımı, sosyal medyada çok eleştirildi.