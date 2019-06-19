Melih Gökçek'e tepki göstermişti! Gökhan Özoğuz İstanbul seçimi için dua etti!
Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Gökhan Özoğuz, 23 Haziran'da gerçekleşecek yenilenen İstanbul seçimi için dua etti.
Sosyal medya hesabı Twitter'ı aktif kullanan ve Twitter üzerinden yaptığı siyasi paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Özoğuz, yaklaşan İstanbul seçimi için sosyal medya hesabından dua etti. Özoğuz'un bu paylaşımı, sosyal medyada çok eleştirildi.
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği 'O Ses Türkiye'nin jüri koltuğundan kalktıktan sonra yeniden müzik kariyerine dönen Gökhan Özoğuz, inandığı doğruları da söylemekten geri kalmıyor. Özoğuz, twitter hesabından yaptığı son paylaşımda yaklaşan İstanbul Belediyesi seçimleri öncesi önemli konuların altını çizerek dua etti.
Gökhan Özoğuz, Twitter hesabı üzerinden, "Allahım; HER ZAMAN Ülkemizin başında Parti gözetmeksizin geleneklerine, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, ülkesinin ilerlemesini ve gelişmesini düstur edinmiş, özverili,dürüst,ileri görüşlü, hakkaniyetli, eşitlikçi, kucaklayıcı şeffaf yönetici"LER" olmasını nasib eyle Aminn." ifadelerini kullandı.
Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz günde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayınına ilişkin yorum yapan Melih Gökçek'e tepki göstermişti.