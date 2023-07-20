Melek Mosso tatilde aşka geldi! Paylaştığı pozlar ve dövmeleri sosyal medyayı salladı
Şarkıcı Melek Mosso, klip çekiminde tanışarak aşk yaşamaya başladığı manken Serkan Sağdıç’tan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi almış ve “Evet” yanıtını vermişti. Mutlu bir ilişki yaşayan ikili birlikte tatile çıktı. Sıcak havanın tadını çıkaran Melek Mosso sevgilisiyle birlikte sarmaş dolaş pozunu sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ve son dönemde üst üste yaşadığı konser iptalleriyle dikkat çeken Melek Mosso stres atmak için soluğu tatilde aldı.
Açıklamaları, sahne tarzı kadar özel hayatı da merak konusu olan Melek Mosso ekim ayında nikah masasına oturacağı sevgilisi Serkan Sağdıç ile tatile çıktı.
"GİTTİM, GÖRDÜM, SEVDİM"
Leopar desenli iddialı bikinisiyle poz veren Melek Mosso, "Gittim, gördüm, sevdim" ifadelerini not düştüğü bu kareleri de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
Melek Mosso, sevgilisiyle aşk dolu karelerini Instagram’dan paylaştı. Mosso’nun kalçasındaki ejderha dövmesi dikkat çekti.