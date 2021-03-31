Melek İpek’in 112 görevlisiyle görüşmesi ortaya çıktı! "Kocamı vurdum, çabuk yetişin"

7 Ocak günü Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen olayda servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında tartışma çıktı. Ramazan İpek, kıyafetlerini çıkarttığı eşini kelepçe takarak saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.