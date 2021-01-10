Melek İpek, kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürmüştü! Kızlarından korkunç ifadeler
ANTALYA'da kendisini çıplak halde saatlerce dövüp tecavüz eden eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldüren Melek İpek tutuklandı. 6 ve 8 yaşındaki kızlarının dehşete düşüren ifadeleri ortaya çıktı.
Babalarının annelerini sürekli dövdüğünü söyleyen çocuklar, "Tüfeği bize de doğrulttu, sürekli öldürmekle tehdit ediyordu. Annemin kafasında ütü kırdı. Annemin saçından tutup banyoya götürdü. Demirle dövdü, bıçakla vurdu" ifadelerini kullandı.
"Babam annemi sürekli dövüyordu"
Diğer yandan Melek İpek'in 6 yaşındaki kızı İ., psikolog gözetiminde savcılıkta alınan ifadesinde, babasının sürekli annesini dövdüğünü evde kavgaların olduğunu anlattı.
"Demirle dövdü, bıçakla vurdu"
Geçen akşam yine babasının annesini demirle dövdüğünü, elinde de tüfek olduğunu belirten İ., tüfeğin altıyla annesinin çeşitli yerlerine ve alın kısmına da bıçakla vurduğunu ifade etti.
"Annem odaya götürseydi bizi de öldürecekti"
Babası Ramazan İpek'in annesi Melek İpek'i diğer odaya götürdüğünü ve sonrasında çığlıkların geldiğini anlatan İ., İpek babasının annesini soğuk suyla yıkadığını, annesinin üzerindeki kıyafetleri çıkarıp nereye koyduğunu bilmediğini aktardı.