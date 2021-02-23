Melek İpek 'işkence yapan' eşini öldürmüştü! 'Örselenmiş kadın sendromu' raporu

'Örselenmiş kadında majör depresyon'

Melek İpek'e işkencenin yıllardır devam ettiğini de vurgulayan avukatlar, bu nedenle uygulanan şiddetin süresine, ağırlığına, geçmiş ruhsal travmalarına bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber veya devamında, 'örselenmiş kadında majör depresyon' rahatsızlığının oluştuğunu anlattı.