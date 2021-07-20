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Melek Baykal'dan estetik ve dolgu dudak videosu! Serap Paköz çok kızacak!

Melek Baykal'dan estetik ve dolgu dudak videosu! Serap Paköz çok kızacak!

Oyuncu Melek Baykal paylaştığı bir videosunda dudak dolgusu yapanları ti’ye aldı. Video "Seda Sayan'dan neyim eksik" dediğini itraf ederek yüzüne birçok işlem yaptıran Serap Paköz'e gönderme olarak yorumlandı.

Melek Baykal'dan estetik ve dolgu dudak videosu! Serap Paköz çok kızacak!

Ünlü sunucu Serap Paköz'ün "Benim Seda Sayan'dan neyim eksik" diyerek yaptırdığını iddia ettiği estetik oeprasyonları sosyal medyada epey konuşuldu. Ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'dan sonra Paköz'ü ti'ye alan bir diğer ünlü sima da oyuncu Melek Baykal oldu.

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Melek Baykal'dan estetik ve dolgu dudak videosu! Serap Paköz çok kızacak!

Baykal kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Paköz'ün ismini vermeden 'filtrelerle' dudağını abartılı şekilde büyüterek şöyle bir mesaj verdi:

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Melek Baykal'dan estetik ve dolgu dudak videosu! Serap Paköz çok kızacak!

"Türkiye'de normal dudaklı bir kadın göremez olacağız bu gidişle"

"Hayretler içindeyim kadınlarımız neden niçin dudaklarını bu hale getirirler.. Türkiye'de de normal dudaklı bir kadın göremez olacağız bu gidişle, acaba çok güzel olduklarını filan mı düşünüyorlar… Her kadın dolgun dudaklı olmak zorunda mı yahu...

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Melek Baykal'dan estetik ve dolgu dudak videosu! Serap Paköz çok kızacak!

Açık söyleyeyim ben erkek olsam böylesi tuhaf dudağı öpmezdim. “

İŞTE MELEK BAYKAL'IN O VİDEOSU!

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