Melanie'nin Trudeau'a bakışı.. Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi G-7 zirvesine damga vuran kareler
G7 zirvesinde liderler bir araya geldi. ABD Başkanı Trump ve Brigitte Macron'ın birbirini öperken Emmanuel Macron'un bakışları sosyal medyanın gündemine oturdu. Melanie Trump'ın Trudeau'a bakışı ve Trump'ın o esnadaki yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.
Fransa'nın Biarritz şehrinde bir araya gelen ve dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi’nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın eşi Brigitte Macron'un ABD Başkanı Trump'ı öperken çekilen bu fotoğrafı ise medyada olay oldu.
TRUMP'I ÖPMESİYLE ŞAŞIRTTI
Fransa'nın Biarritz şehrinde bir araya gelen liderler, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret hakkında birçok meseleyi masaya yatırdı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi'nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi. Gün sonu çekilen aile fotoğrafında ise bazı detaylar dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump'ı yanağından sıcak bir şekilde öpmesi görenleri şaşırttı.
Öte yandan ABD'de Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'e dikkat çeken bakışları objektiflere yansıdı. O esnada Trump'ın ciddi tavırlar sergilemesi gözlerden kaçmadı.