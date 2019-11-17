Melahat'ın DNA sonuçları çıktı Çocuk eşinden mi? Esra Erol'da şok rapor
ATV'de Esra Erol’da programında Melahat ile Ramazan'ın çocuklarına yapılan DNA testi sonuçları açıklandı gerçek şoke etti.
Esra Erol'un programında merakla beklenen DNA sonuçları açıklandı.6 yıldır Ramazan'la evli olan Melahat, 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti. Melahat Hanım, canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımı yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi.
İddialara yanıt vermek için Esra Erol’da programına gelen Ramazan, evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat'tan DNA testi talep etti.
Ramazan’ın bu talebinden sonra Melahat izleyicileri şoke eden bir açıklama yaptı. Melahat, eşi Ramazan'ın masörlük adı altında para karşılığında kadınları sattığını, hatta kendisine, “Sen çok güzelsin bu işi yapabilirsin” gibi ifadeler kullandığını canlı yayında açıkladı.
İlişkilerinde yaşadıkları bu durumun bir zaman sonra evlere para karşılığı masaja gitme olayına kadar geldiği de iddialar arasında yerini aldı.