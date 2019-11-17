Melahat'ın DNA sonuçları çıktı Çocuk eşinden mi? Esra Erol'da şok rapor

Ramazan’ın bu talebinden sonra Melahat izleyicileri şoke eden bir açıklama yaptı. Melahat, eşi Ramazan'ın masörlük adı altında para karşılığında kadınları sattığını, hatta kendisine, “Sen çok güzelsin bu işi yapabilirsin” gibi ifadeler kullandığını canlı yayında açıkladı.