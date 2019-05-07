Mekan çalışanına küfür ve tehdit ettiği iddia edildi! Koray Avcı yalanladı!

Koray Avcı, Taksim'de gittiği bir mekanda vale ile tartışmış ve valeye küfrettiği iddia edilmişti. Avcı'nın valeyi tehdit ettiği ve ağza alınmayacak küfürler söylediği konuşuluyordu ki Avcı'da bu iddialara yanıt geldi. Avcı, ''asla böyle bir şey yapmam'' diyerek iddiaları yalanladı.