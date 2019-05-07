Mekan çalışanına küfür ve tehdit ettiği iddia edildi! Koray Avcı yalanladı!
Geçtiğimiz günlerde gittiği bir mekanın vale görevlisiyle tartışarak küfrettiği iddia edilen Koray Avcı'dan o iddialara açıklama geldi.
Koray Avcı, Taksim'de gittiği bir mekanda vale ile tartışmış ve valeye küfrettiği iddia edilmişti. Avcı'nın valeyi tehdit ettiği ve ağza alınmayacak küfürler söylediği konuşuluyordu ki Avcı'da bu iddialara yanıt geldi. Avcı, ''asla böyle bir şey yapmam'' diyerek iddiaları yalanladı.
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Avcı, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Avcı, "Asla küfretmedim, asla rencide edecek bir tavrım olmadı hele de 'Ekmeğinle oynarım' kelimesini asla kullanmadım.
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Bana nasıl üslup ve tavırla yaklaştıysa ben de nezaketime rağmen bir süre sonra münakaşa başladı.
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Bana 1 liralık adam diyenlere sözüm, ben sokaktan utanmıyorum, ben sokağı çok sevdim.
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