Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden koreografi

Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden koreografi

Annelerinden uzak olan askerler hazırladıkları koreografi ile Anneler Günü'nü kutlayarak mesaj yolladı

Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden koreografi - Sayfa 1

Annelerinden uzak olan askerler hazırladıkları koreografi ile Anneler Günü'nü kutlayarak mesaj yolladı. Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, Anneler Günü'nü hazırladıkları koreografiyle kutladı. Konuşlandıkları kışlalarda bulunan boş alanlarda toplanan askerler, 'Annem' yazılı koreografi oluşturdu.

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Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden koreografi - Sayfa 2

Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, Anneler Günü'nü hazırladıkları koreografiyle kutladı. Konuşlandıkları kışlalarda bulunan boş alanlarda toplanan askerler, 'Annem' yazılı koreografi oluşturdu.

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Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden koreografi - Sayfa 3
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Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden koreografi - Sayfa 4
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