Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden koreografi
Annelerinden uzak olan askerler hazırladıkları koreografi ile Anneler Günü'nü kutlayarak mesaj yolladı
Annelerinden uzak olan askerler hazırladıkları koreografi ile Anneler Günü'nü kutlayarak mesaj yolladı. Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, Anneler Günü'nü hazırladıkları koreografiyle kutladı. Konuşlandıkları kışlalarda bulunan boş alanlarda toplanan askerler, 'Annem' yazılı koreografi oluşturdu.
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Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, Anneler Günü'nü hazırladıkları koreografiyle kutladı. Konuşlandıkları kışlalarda bulunan boş alanlarda toplanan askerler, 'Annem' yazılı koreografi oluşturdu.
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