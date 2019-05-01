Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76’ya monte edilebilen milli lazer silahı geliştirdi. Tüfeğe Monte Lazer’in (TÜMOL) bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi var. TÜMOL, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF) görücüye çıktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor. TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76’ya monte edilebilen milli lazer silahı geliştirdi. TÜMOL'un bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi bulunuyor.
TÜMOL, IDEF 2019'da görücüye çıktı. IDEF 2019'un açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tören öncesinde TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Bayraktar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte TÜBİTAK'a bağlı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) standında incelemelerde bulundu.
BİLGEM tarafından milli imkanlarla geliştirilen TÜMOL'u, beraberindeki askerle birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına getiren Varank, süper silahla ilgili Erdoğan'a bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de eşlik etti.