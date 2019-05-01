Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor. TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76’ya monte edilebilen milli lazer silahı geliştirdi. TÜMOL'un bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi bulunuyor.