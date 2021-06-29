Mehmet Yalçınkaya yerinden fırladı MasterChef 2021 yarışmacı korkuttu
TV8 'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turunda stüdyoyu birbirine katan bir olay yaşandı. Tabağının başında fenalaşan yarışmacı Rüstem Kömürcü'nün yardımına şefler koştu.
MasterChef 2021 yarışmacı kadrosunu oluşturmak üzere devam eden eleme turunda, stüdyoda korkutan anlar yaşandı. Adaylardan Rüstem Kömürcü, ünlü şeflere sunduğu tabağına yapılan eleştirileri dinlerken kendini tutamayıp heyecandan fenalaştı. Tabağına yönelik eleştirileri kaldıramayan Kömürcü olduğu yere yığılınca, jüri üyeleri Şef Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna koşa koşa yarışmacının yanına gitti ve ardından sağlık ekipleri Kömürcü'ye müdahale etti.
Şeflerin titizlikle yaklaştığı ve en ince detayına kadar incelediği yarışmada, sert yorumlar bazı yarışmacıları ağlatıyor, aralarında düşüp bayılanlar bile var. MasterChef'in dünkü bölümünde de benzer bir tablo yaşandı. Jüri üyesi şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın tabağına yönelttiği eleştirileri bir yarışmacı kaldıramayarak fenalaştı.
Son bölümde şeflerin karşısına çıkan Rüstem Kömürcü, deniz levreği yaptı.
Aşçılık yapan yarışmacı, şeflerin yemeğini tatmalarının ardından fenalaştı.