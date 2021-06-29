Mehmet Yalçınkaya yerinden fırladı MasterChef 2021 yarışmacı korkuttu

Şeflerin titizlikle yaklaştığı ve en ince detayına kadar incelediği yarışmada, sert yorumlar bazı yarışmacıları ağlatıyor, aralarında düşüp bayılanlar bile var. MasterChef'in dünkü bölümünde de benzer bir tablo yaşandı. Jüri üyesi şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın tabağına yönelttiği eleştirileri bir yarışmacı kaldıramayarak fenalaştı.