Mehmet Şimşek söylemişti maaş hesabı değişiyor! Emekli maaşı, asgari ücret...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimzi dönemde memur ve emekli maaşı ile asgari ücret zammının gerçekleşen değil, hedef enflasyona göre yapılacağını duyurmuştu. Ocak 2024’te bu uygulama es geçilse de Temmuz zammı için dikkat çeken iddia Ekonomist Şenol Babuşcu’dan geldi. Babuşcu, “Seçimden sonra yapılacak yasal düzenlemelerle memur, emekli, işçi maaş artışları ve asgari üçret gelecek dönemin hedef enflasyonuna göre belirlenecek” dedi.
Ocak 2024 yılı için asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşı zammı oranları belli olmuştu. Yüzde 49’luk artış tüm kesimlere yansıtıldı. Zamlı maaşlar hesaplara geçti. Ancak yeterli bulunmayan maaş artışları için miyonlar şimdiden Temmuz zammı hesabı yapmaya başladı.
Memur, Emekli Sandığı SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu sonrasında yılın ikinci yarısındaki zamlı maaşlarını öğrenecekler.
Asgari ücret zammı için bu yıl bir kez artış yapılacağı resmi ağızlardan açıklansa da beklenti en düşük işçi maaşlarına da bir ara zam yapılması yönünde.
Mehmet Şimşek sinyali vermişti
Ancak maaş hesaplaması için geçtiğimiz dönem Mehmet Şimşek’in söylediği sözler bir kez daha gündem oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıklamıştı. Şimşek konuya ilişkin, “Ama çalışanlar, hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek.