Mehmet Şimşek duyurdu! O paraların yüzde 10'u vatandaşa verilecek
Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçaçıranlar ile ilgili şikayetlerin sosyal medyadan iletilebileceğini açıkladı. Üstelik kaçakçıdan alınan vergiden onu ihbar edene pay verilecek. Payda oran da belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi kaçakçıları ile mücadelesi tüm hızıyla sürerken dikkat çekici adım geldi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tüketicileri de müfettiş olmaya çağırdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından o ihbarda bulunan vatandaşların ödüllendirileceği açıkladı.
O ihbar üzerine yapılacak denetimlerde hem kaçırılan vergi hem de ona kesilen cezadan gelen paranın yüzde 10’u ihbarcıya verilecek.
Yeni ihbar yöntemiyle sadece telefonunuzdan sosyal medyaya girerek fiş,fatura kesmeyen, ‘ödemeyi iban üzerinden yap’ diyen ya da sahte evrak düzenleyen şirketleri Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet edebileceksiniz.