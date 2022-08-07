Mehmet Şef'in annesini görenler şaştı kaldı! Bu benzerliğe inanamayacaksınız

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya sık sık gündeme geliyor. MasterChef'teki karakteristik mizacıyla dikkat çeken şef, şimdi de annesine olan benzerliğiyle çok konuşuluyor. Yalçınkaya, sosyal medya hesabından annesiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Görenler hayrete düştü: 'Hık demiş burnundan düşmüş!''