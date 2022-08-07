Mehmet Şef'in annesini görenler şaştı kaldı! Bu benzerliğe inanamayacaksınız
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturuyor. Yalçınkaya'nın sert mizacı oldukça dikkat çekiyor. Yarışmadaki mizacıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Özel hayatıyla da merak edilen ünlü şef, annesinin fotoğrafını paylaştı. Şef Mehmet Yalçınkaya, annesine olan benzerliğiyle sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya sık sık gündeme geliyor. MasterChef'teki karakteristik mizacıyla dikkat çeken şef, şimdi de annesine olan benzerliğiyle çok konuşuluyor. Yalçınkaya, sosyal medya hesabından annesiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Görenler hayrete düştü: 'Hık demiş burnundan düşmüş!''
Fenomen yarışmanın sert mizaçlı şefi Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve yaptığı çıkışlarla çok konuşuluyor.
Vaktinin büyük bir kısmını MasterChef Türkiye'nin çekimlerinde geçiren Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen mesajlarda birkaç restoranın kendi adını kullanarak müşteri çekmeye çalıştığını öğrenmişti.
Gelen şikayet mesajlarını Instagram hesabından yayınlayan Yalçınkaya: