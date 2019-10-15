Mehmet Şef sinirlendi Yasin'in ağzına zorla portakal kabuğu sokup yedirdi
Her bölümü ayrı bir olay olan MasterChef Türkiye yarışmasının yayınlanan son bölümünde Mehmet Şef, tadım aşamasında tabaktaki portakal kabuklarını zorla Yasin Obuz'a yedirdi.
MasterChef Türkiye'nin, dizilerin yayınlanmadığı Pazartesi gününü fırsat bilerek yayınladığı yeni bölümünde ilginç bir olay yaşandı. 29. bölümde kaptanlık oyununda tadım sırasında Mehmet Şef, Yasin'e beklemediği bir ceza verdi.
Yasin Obuz, sunum için portodil isimli portakallı bir çorba yaptı. Ancak Mehmet Şef tadım sırasında tabaktaki portakal kabuklarını görünce sinirlendi.
Sakın ağzından çıkarma: "Benim yemeyeceğim şeyi neden koydun?" diye soran Mehmet Şef, Yasin'e portakal kabuğunu yedirdi. Mehmet Şef'in "Sakın ben giderken ağzından çıkarma ben bakıyorum" sözleri ise dikkat çekti.
Hepsini yedi: Yasin ise Mehmet Yalçınkaya'nın verdiği cezayı kabul ederek portakal kabuğunu yemek zorunda kaldı. Yasin'in ağzı doluyken arkadaşları da dalga geçti.