Mehmet Öz kız kardeşine dava açtı! Kardeşini miras için sahte belgeyle suçladı

Prof. Dr. Mustafa Öz 2019 yılının şubat ayında vefat ettiğinde geride mirasçısı olarak eşi Yıldız Suna Öz ile çocukları Prof. Dr. Mehmet Öz, Fatma Seval Öz ve Nazlım Suna Öz kaldı. 22 Ocak 2003’te bir vasiyetname hazırlayan Mustafa Öz, Sarıyer’deki bahçeli evi kızına bırakmıştı ancak 12 Ağustos 2008’de yeni bir vasiyet hazırladı. Tüm mal varlığını ABD’de kendi adına kurulmuş olan Mustafa Öz Vakfı’na bıraktı. Vasiyete göre, vakfın yönetiminde tüm aile fertlerini eşit olarak koruyacak şekilde oğlu Prof. Dr. Mehmet Öz bulunacaktı. Vasiyetname mahkemeye taşındı.