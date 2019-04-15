Mehmet Günsür'den İstanbul seçimleri için bomba açıklama
Yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür, İstanbul'da seçimlerin bir türlü sonuçlanmamasına sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Bu ne rezalet!" ifadelerini kullandı.
Mehmet Günsür, İstanbul'da seçimlerin bir türlü sonuçlanmamasına sosyal medya hesabı Twitter'dan sert bir tepki gösterdi.
Günsür paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Mehmet Günsür'e destek verirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise Günsür'ü eleştirdi.
Mehmet Günsür sosyal medya hesabından, "AK Parti İstanbul seçiminin iptalini istedi" haberinin paylaşarak, "Lisede alamadığım teşekkür belgeleri için de tekrar sayım yapılsın." yorumunu yaptı. Mehmet Günsür'ün paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Mehmet Günsür kimdir:
Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975; Fatih, İstanbul, Türk oyuncu.
1975 yılında Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sibel Hanım bir öğretim görevlisi, babası Teoman Bey ise bir kuantum fizikçisidir. Modern bale koreografı olan ablası Zeynep Günsür Yüceil aynı zamanda bir öğretim görevlisidir.