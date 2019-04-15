Mehmet Günsür'den İstanbul seçimleri için bomba açıklama

Mehmet Günsür kimdir:

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975; Fatih, İstanbul, Türk oyuncu.

1975 yılında Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sibel Hanım bir öğretim görevlisi, babası Teoman Bey ise bir kuantum fizikçisidir. Modern bale koreografı olan ablası Zeynep Günsür Yüceil aynı zamanda bir öğretim görevlisidir.