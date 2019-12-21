Mehmet Günsür'den Fi'deki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya itirafı

İşte Mehmet Günsür'ün açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

İtalya'da olmamın sebebi: - Babam kuantum fizikçisi değil. Babam ODTÜ mezunu bir endüstri mühendisi, fizikle ilgisi yok. Ablam da bale kareografı değil. Sanatla iç içe olduğum bir ailede büyüdüm. Annem öğretim görevlisi, babam endüstri mühendisi ama sanat damarları kuvvetliydi. Belki de şu anda İtalya'da olmamın nedenlerinden biri bu olabilir.