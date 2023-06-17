Mehmet Günsür 'soyun' dedi Aslı Enver şaştı kaldı! Bir anda herkes soyundu! Arayış dizisi olay oldu

Başrollerinde Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Arayış dizisi soyunma sahnesiyle gündem oldu. Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yönettiği Disney+'ın yeni dizisi 'Arayış' yayınlandığı ilk hafta sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.