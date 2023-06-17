Mehmet Günsür 'soyun' dedi Aslı Enver şaştı kaldı! Bir anda herkes soyundu! Arayış dizisi olay oldu
Disney+'ın yeni dizisi 'Arayış' yayınlandığı ilk hafta ortalığı karıştırdı. Aslı Enver ile Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı dizide Günsür'ün "Soyun" emri ile herkes bir anda çırılçıplak soyundu. Aslı Enver o anda şaşırıp kalırken, diyaloglar da olay oldu.
Başrollerinde Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Arayış dizisi soyunma sahnesiyle gündem oldu. Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yönettiği Disney+'ın yeni dizisi 'Arayış' yayınlandığı ilk hafta sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Disney+'ın orijinal yapımı olan dizinin başrollerinde Aslı Enver, Mehmet Günsür, Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan ve Erdem Şenocak yer alıyor.
Dizide, Mehmet Günsür'ün "Soyun" diye bağırdığı ve herkesin birden soyunduğu sahne sosyal medyada gündem oldu.
Aslı Enver'in oynadığı Nisan karakteri soyun emri sonrası herkesin soyunmasına şaşırırken, Tufan karakterini oynayan Mehmet Günsür'ün oynadığı Tufan karakterinin verdiği talimat Nisan'ı şaşkına çevirdi.