Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın oğulları Can artık üniversiteli

Evlilikleriyle sanat camiasına örnek olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti evliliklerinin 23. yıl dönümlerini kutluyor. 1996'da evlenen ünlü çiftin "Can" adında 18 yaşında bir oğulları var. Ünlü çiftin oğulları bu yıl üniversite öğrencisi oldu.