Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın oğulları Can artık üniversiteli
Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ artık üniversiteli oldu. Onan, oğlunun okuldaki ilk gününü sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla duyurdu.
Evlilikleriyle sanat camiasına örnek olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti evliliklerinin 23. yıl dönümlerini kutluyor. 1996'da evlenen ünlü çiftin "Can" adında 18 yaşında bir oğulları var. Ünlü çiftin oğulları bu yıl üniversite öğrencisi oldu.
Dün babasıyla birlikte okuluna gidip kayıt yaptıran Can Aslantuğ Koç Üniversitesi'nin önünde ilk pozunu verdi. Arzum Onan ise oğlunu okul önünde çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Onan fotoğrafın altına ‘Yetim memedimin evlat mutluluğu/gururu… Oğlu koç gibi bir üniversiteli artık’ notunu yazdı.
1,1milyon takipçisi bulunan Arzum Onan'ın duygu dolu bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Arzum Onan'ın Intagram hesabında eşi Mehmet Aslantuğ ile evliliklerinin 23. yıl dönümü nedeniyle yaptığı romantik bir paylaşım binlerce beğeni ve yorum almıştı.