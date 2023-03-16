Mehmet Aslantuğ TRT'nin Yürek Çıkmazı dizisini bıraktı! Oğlu Can'a öyle şeyler söyledi ki...
"Gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular" diyen usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, TRT1'de yayınlanan 'Yürek Çıkmazı' dizisinden ayrıldığını duyurdu. Oğlu Can Aslantuğ’a seslendiği satırlar yeni bir tartışmayı da alevlendirecek gibi..
Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, TRT 1’de yayınanan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi kadrosundan ayrıldığını duyurdu. Aslantuğ, ayrılık haberini Instagram hesabından 1990-1991 arasında TRT ekranlarında yayımlanan ‘İz Peşinde’ dizisinin jeneriğini paylaştığı bir gönderiyle açıkladı.
Oğlu Can'a seslenip kayıt düştü...
Arzum Onan'la evli olan Mehmet Aslantuğ, “Kaptan’ın Seyir Defteri” başlıklı paylaşımda üniversite öğrencisi oğlu Can Aslantuğ’a “Bu gece olduğu gibi bazı anları kayda düşmekte yarar var!” sözleriyle seslenerek şu ifadeleri kullandı:
Oğlum aktörlüğe heyecan büyütüyorsun ya...
“Evlat, üniversite bitiyor hayırlısıyla. Aktörlüğe heyecan büyüttüğüne göre, ‘Seyir Defteri’nin şahitliğinde birkaç cümle kurmak isterim. Bu gece olduğu gibi bazı anları kayda düşmekte yarar var! Jeneriğini paylaştığım dizinin ekranda yayına girmesinden bu yana tam 35 yıl geçmiş. Adı, ‘İz Peşinde’…”
Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi
“Belene’, ‘Ağaların Düğünü’, ‘Kopuk Takımı’, ‘Vurguna İnmek’, ‘Karayar Köprüsü’, ‘Kapıları Açmak’, ‘Yalancı’ gibi aynı çatı altında yaptığımız diğer projelerden yalnızca biri. 35 mm çekildi. Türkiye’nin ilk en uzun dizisi. Meslek hayatımın özel yönetmenlerinden Hüseyin Karakaş’la çalıştık. Saygı ve rahmetle yâd ediyorum.”