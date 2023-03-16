Mehmet Aslantuğ TRT'nin Yürek Çıkmazı dizisini bıraktı! Oğlu Can'a öyle şeyler söyledi ki...

Oğlum aktörlüğe heyecan büyütüyorsun ya...

“Evlat, üniversite bitiyor hayırlısıyla. Aktörlüğe heyecan büyüttüğüne göre, ‘Seyir Defteri’nin şahitliğinde birkaç cümle kurmak isterim. Bu gece olduğu gibi bazı anları kayda düşmekte yarar var! Jeneriğini paylaştığım dizinin ekranda yayına girmesinden bu yana tam 35 yıl geçmiş. Adı, ‘İz Peşinde’…”