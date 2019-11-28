Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu Yeşim Erbil anlattı yoğun bakıma alınmıştı
8 ay yoğun bakımda kalmanın ardından geçtiğimiz haftalarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu hakkında bilgiyi kardeşi Yeşim Erbil verdi.
Uzun yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 8 ay boyunca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, tam sağlığına kavuşup taburcu olmuşken yeniden hastaneye kaldırılmasıyla sevenlerini oldukça endişelendirmişti. Yeniden yoğun bakıma alınan ünlü şovmen hakkında doktor kardeşi Yeşim Erbil, açıklama yaptı.
Yeşim Erbil kardeşinin sağlık durumu hakkında Sözcü'ye şu açıklamalarda bulundu:
''Ağabeyimin fizik tedavisi devam ediyor. Diğer rehabilitasyon tedavilerinin yapılması adına hastanedeki odasına alındı.''
''Yoğun bakımdan çıkmış olmasına rağmen hastaneden ne zaman taburcu olacağı konusunda şimdilik bir şey söyleyemem.''
''Sezin de babasına yakın olabilmek adına doğumu onun yattığı hastanede yapacak. Sezin böylelikle torunu ile dedesini bir araya getirebilecek.''