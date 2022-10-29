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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in aşk yaşadığı kişi ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in aşk yaşadığı kişi ortaya çıktı

Sosyal medyayı aktif kullanan kişiler arasında yer alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabından paylaşımlarını sürdürüyor. Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ise aşk hayatını gözler önüne serdi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in aşk yaşadığı kişi ortaya çıktı

Magazin dünyasının en aktif kişileri arasında yer alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabındaki cesur pozlarıyla. Gündemi sarsmaya devam ediyor.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in aşk yaşadığı kişi ortaya çıktı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Erbil, bu kez aşk hayatı ile gündeme geldi.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in aşk yaşadığı kişi ortaya çıktı

Fiziği ile hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan Yasmin Erbil'in, gönlünü bir Surviror yarışmacısına kaptırdığı öğrenildi. Yasmin Erbil'in, Surviror 2021'de ikinci olan Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı gelen iddialar arasında.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in aşk yaşadığı kişi ortaya çıktı

İkilinin, sürekli birlikte vakit geçirdiği ve gözlerden uzak bir ilişki yaşadıkları söyleniyor. Bir diğer taraftan Yasmin Erbil, geçtiğimiz dönemlerde ismi sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile anılan Yiğit Poyraz'ı hesabından paylaştı.

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