Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in aşk yaşadığı kişi ortaya çıktı

Fiziği ile hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan Yasmin Erbil'in, gönlünü bir Surviror yarışmacısına kaptırdığı öğrenildi. Yasmin Erbil'in, Surviror 2021'de ikinci olan Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı gelen iddialar arasında.