Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in aşk yaşadığı kişi ortaya çıktı
Sosyal medyayı aktif kullanan kişiler arasında yer alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabından paylaşımlarını sürdürüyor. Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ise aşk hayatını gözler önüne serdi.
Magazin dünyasının en aktif kişileri arasında yer alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabındaki cesur pozlarıyla. Gündemi sarsmaya devam ediyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Erbil, bu kez aşk hayatı ile gündeme geldi.
Fiziği ile hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan Yasmin Erbil'in, gönlünü bir Surviror yarışmacısına kaptırdığı öğrenildi. Yasmin Erbil'in, Surviror 2021'de ikinci olan Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı gelen iddialar arasında.
İkilinin, sürekli birlikte vakit geçirdiği ve gözlerden uzak bir ilişki yaşadıkları söyleniyor. Bir diğer taraftan Yasmin Erbil, geçtiğimiz dönemlerde ismi sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile anılan Yiğit Poyraz'ı hesabından paylaştı.