Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Ece Ronay skandalına patladı!

"24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında, merak etmeyin"

İşte Erbil'in sözleri:

"Arkadaşlar sürekli bir açıklama bekliyorsunuz benden. Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir. Sanmayın ki yanlışları, doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında, merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu, olmaya çalışıyor. Buna emin olabilirsiniz. Bir insanın ailesinden birini kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz. O yüzden lütfen biraz empati kurun..."