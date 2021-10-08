Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Ece Ronay skandalına patladı!
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Ece Ronay skandalı ile ilgili sessizliğini bozdu. Yasmin Erbil her şeyin farkında ve yanlış olduğunu söyleyerek 'empati' istedi.
Son aylarlarda yaşadığı skandallarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Ece Ronay’ı taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen babası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yasmin Erbil “Sanmayın ki yanlışları, doğruları görmüyorum" diyerek, babasını eleştirenlerden 'empati' kurmalarını istedi.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise takipçilerinden gelen ısrarlı sorular karşısında sessizliğini bozdu.
"Sanmayın ki yanlışları, doğruları görmüyorum"
Takipçilerinin ısrarlı soruları karşısında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yasmin Erbil " Sanmayın ki yanlışları, doğruları görmüyorum" dedi.
"24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında, merak etmeyin"
İşte Erbil'in sözleri:
"Arkadaşlar sürekli bir açıklama bekliyorsunuz benden. Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir. Sanmayın ki yanlışları, doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında, merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu, olmaya çalışıyor. Buna emin olabilirsiniz. Bir insanın ailesinden birini kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz. O yüzden lütfen biraz empati kurun..."