Mehmet Ali Erbil'in kızı bombayı patlattı yeni işi çok konuşulacak

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları 23 yaşındaki Yasmin Erbil, bu sefer paylaştığı cesur bir pozla değil işiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda babasının durumunu anlattığı sırada gelecek hayali olarak ekranlarda yer almak istediğini söyleyen Yasmin Erbil'in projesi belli oldu.