Mehmet Ali Erbil'in İzmirli yeni sevgilisi magazine bomba gibi düştü bakın kim
Mehmet Ali Erbil'in aradığı aşkı İzmir'de bulduğu iddia edildi. Erbil, Instagram'daki hamlesiyle de şoke etti.
2018 yılında evinin banyosunda düştükten sonra çok zor günler yaşayan Mehmet Ali Erbil, o günleri geride bırakmaya niyetli. Şimdilerde sağlığı günden güne iyiye giden Mali, ekranlara döneceğini bile söyledi. Hatta 64 yaşındaki Erbil, aşkı aradığını hatta bir aday olduğunu da dile getirdi.
Ünlü şovmenin adayının kim olduğu ortaya çıktı. Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı. Ünlü şovmenin İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığı konuşuluyor.
Erbil'in Instagram profil fotoğrafına da yeni sevgilisini koyduğu gözlerden kaçmadı.
Mehmet Ali Erbil, "Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Öyle bir düşüncem yok. Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" yanıtını vermişti.