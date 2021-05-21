Mehmet Ali Erbil'in İzmirli yeni sevgilisi magazine bomba gibi düştü bakın kim

2018 yılında evinin banyosunda düştükten sonra çok zor günler yaşayan Mehmet Ali Erbil, o günleri geride bırakmaya niyetli. Şimdilerde sağlığı günden güne iyiye giden Mali, ekranlara döneceğini bile söyledi. Hatta 64 yaşındaki Erbil, aşkı aradığını hatta bir aday olduğunu da dile getirdi.