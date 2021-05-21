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Mehmet Ali Erbil'in İzmirli yeni sevgilisi magazine bomba gibi düştü bakın kim

Mehmet Ali Erbil'in İzmirli yeni sevgilisi magazine bomba gibi düştü bakın kim

Mehmet Ali Erbil'in aradığı aşkı İzmir'de bulduğu iddia edildi. Erbil, Instagram'daki hamlesiyle de şoke etti.

Mehmet Ali Erbil'in İzmirli yeni sevgilisi magazine bomba gibi düştü bakın kim

2018 yılında evinin banyosunda düştükten sonra çok zor günler yaşayan Mehmet Ali Erbil, o günleri geride bırakmaya niyetli. Şimdilerde sağlığı günden güne iyiye giden Mali, ekranlara döneceğini bile söyledi. Hatta 64 yaşındaki Erbil, aşkı aradığını hatta bir aday olduğunu da dile getirdi.

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Mehmet Ali Erbil'in İzmirli yeni sevgilisi magazine bomba gibi düştü bakın kim

Ünlü şovmenin adayının kim olduğu ortaya çıktı. Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı. Ünlü şovmenin İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

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Mehmet Ali Erbil'in İzmirli yeni sevgilisi magazine bomba gibi düştü bakın kim

Erbil'in Instagram profil fotoğrafına da yeni sevgilisini koyduğu gözlerden kaçmadı.

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Mehmet Ali Erbil'in İzmirli yeni sevgilisi magazine bomba gibi düştü bakın kim

Mehmet Ali Erbil, "Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Öyle bir düşüncem yok. Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" yanıtını vermişti.

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