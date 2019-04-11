Mehmet Ali Erbil'in İbrahim Tatlıses paylaşımı olay oldu
Geçtiğimiz aylarda evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesiyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Mehmet Ali Erbil'in İbrahim Tatlıses paylaşımına beğeni yağdı.
2018 yılının sonlarına doğru evinin banyosunda düşerek yoğun bakıma kaldırılan sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.
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İbrahim Tatlıses'in "Yalnızım dostlarım" parçasıyla çektiği videoyu paylaşan Erbil, 'Can yoldaşım, arkadaşım, her zaman yanımdaydın, Allah seni başımızdan eksik etmesin' notunu düştü.
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Mehmet Ali Erbil'in paylaşımı 1 saatte 55 binden fazlan görüntülenme aldı.
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'Ekranlara geri dön'
Öte yandan, sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil'e, takipçileri destek mesajları atmaya devam ediyor. Birçok takipçisi Erbil'e "Özledik, ekranlara geri dön" çağrısı yaptı.
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