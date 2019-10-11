Mehmet Ali Erbil'in en yakını Alisa Nasya'yı ifşa etti jet hızıyla açıklama geldi

Mehmet Ali Erbil Alisa'yı uyardı

- Beni de uyardı; 'Bir kez açıklama yap, bir daha da konuşma' dedi. Sağlık durumları müsait olmadığı için açıklamayı ben yaptım.

- Erbil günlerce sabretti. Alisa'yı uygun bir dile uyardı, 'bir daha gazetecilere açıklama yapma' dedi.