Mehmet Ali Erbil'in en yakını Alisa Nasya'yı ifşa etti jet hızıyla açıklama geldi
Mehmet Ali Erbil'den 40 yaş küçük sevgilisi olarak adını duyuran Alisa Nasya Deniz'in, ünlü şovmenin evinde kaldığı ve reklam yapma amaçlı girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta Mehmet Ali Erbil ile aynı arabada görüntülenen ve sevgili oldukları magazin gündeminde günlerce konuşulan Alisa Nasya Deniz hakkında bomba gerçekler ortaya çıktı. Gerçeği, Mali'nin yakın arkadaşı Tolga Yüce canlı yayında anlattı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanman Mehmet Ali Erbil'in yakın arkadaşı Tolga Yüce, ikilinin ilk olarak iki yıl önce Kıbrıs'ta tanıştığını söyledi. Yüce, ortada bir ilişkinin olmadığını, sadece iyi bir dostluk olduğunu söyledi.
Tolga Yüce, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
- Mehmet Ali Erbil'in tedavisi devam ediyor. Aşk yaşayacak bir durumu yok. 'Sadece arkadaşım. Bu konular beni yıpratıyor. Ben nelerle uğraşıyorum, insanlar nelerle uğraşıyor' dedi.
Mehmet Ali Erbil Alisa'yı uyardı
- Beni de uyardı; 'Bir kez açıklama yap, bir daha da konuşma' dedi. Sağlık durumları müsait olmadığı için açıklamayı ben yaptım.
- Erbil günlerce sabretti. Alisa'yı uygun bir dile uyardı, 'bir daha gazetecilere açıklama yapma' dedi.