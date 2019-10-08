Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi ilk kez konuştu! Bakın ne dedi
Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile geçtiğimiz günlerde görüntülenen Alisa Nasya Deniz, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde kendisinden 40 yaş küçük Alisa Nasya Deniz ile görüntülenmişti.
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Aşk yok’ diyen Erbil soruları yanıtsız bırakmıştı. Dün objektiflere yansıyan Alisa Nasya sessizliğini bozdu.
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Özel hayatıyla ilgili ilk kez konuşan Nasya, 'Sakladığım, gizlediğim bir şey yok. Her şey şuan da yolunda. Mehmet Ali fizik tedaviye devam ediyor. Evlilik durumu yok, yüzüğümü kendim aldım.' ifadelerini kullandı.
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Yoğun bakımdan çıkmasının ardından yaşadığı zor günleri anlattığı bir programda gözyaşlarına hakim olamayarak milyonlarca sevenini duygulandırmıştı.
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