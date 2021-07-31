Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra itiraf: Muhsine zengin diye evlendim
TV8 Paylaş Benimle programında Psikolog Gökhan Çınar'a geçmişi ve çocukluğu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulunan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ilk eşi ve kızı Sezin Erbil'in annesi Muhsine Hanım ile 'babası çok zengin olduğu için evlendiğini' itiraf etti.
'Paylaş Benimle' programına konuk olan Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtlayan Erbil, evliliklerini ve çocuklarını anlattı. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan ünlü komedyen, ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile 'zengin bir babanın kızı diye evlendim' dedi.
İşte Mehmet Ali Erbil’in o açıklamaları:
Annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle Ankara’ya teyzesinin yanına giden Mehmet Ali Erbil, 14 yaşında üvey babasının zoruyla yatılı okula kayıt olmuş.
Okul yıllarında tiyatroya başlayan Erbil, Ankara’da tiyatro sahnelerine adım atmış. Daha sonra İstanbul’un yolunu tutan Erbil, 1980 Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile nikah masasına oturmuş… O yıllar şu sözlerle anlatan ünlü komedyen, ‘Muhsine ile çok zengin bir babanın kızı diye evlendim. Kendi kendime ‘tamam turnayı vurdun’ dedim. Ben o zamanlar devlet tiyatrosundaydım. Çok az maaş alıyordum, tek başıma ev tutamıyordum.
Nişanlandık beni iç güveysi aldılar, beni evlatları gibi sevdiler. Çok aşık oldum, çok büyük aşk yaşadık. Onun aşık olup olmadığını bilmiyorum. Bana çok çektiriyordu, çok kıskançtı. Ondan sonra her şey tersine döndü.