Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra itiraf: Muhsine zengin diye evlendim

Nişanlandık beni iç güveysi aldılar, beni evlatları gibi sevdiler. Çok aşık oldum, çok büyük aşk yaşadık. Onun aşık olup olmadığını bilmiyorum. Bana çok çektiriyordu, çok kıskançtı. Ondan sonra her şey tersine döndü.