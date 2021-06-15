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Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ı kızdıracak sözler! Araçtaki detayı gören şaştı kaldı

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ı kızdıracak sözler! Araçtaki detayı gören şaştı kaldı

64 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil'in 58 yaşındaki Seda Sayan'a yaptığı gönderme olay oldu. Erbil'in aracındaki detay ise şaşırttı.

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ı kızdıracak sözler! Araçtaki detayı gören şaştı kaldı

Üç yıldır ağır sağlık sorunları yaşayıp iyileşmeye başlayan Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz günlerde evinde ikinci kezdüşerek apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Sağlık durumunun iyi olduğu öne sürülen Erbil'in yakın dostu oyuncu Tolga Yüce gerçeği açıklamıştı.

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Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ı kızdıracak sözler! Araçtaki detayı gören şaştı kaldı

Erbil'in fotoğrafını paylaşan Yüce "Değerli sanatçı Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Şükür an itibariyle hepinize çok selamları var. En son hali sağlık durumu gayet iyi, şükürler olsun." diyerek iddialara yalanlamıştı.

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Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ı kızdıracak sözler! Araçtaki detayı gören şaştı kaldı

Yakın zamanda televizyon programı yapacağı iddia edilen şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

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Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ı kızdıracak sözler! Araçtaki detayı gören şaştı kaldı

Estetik kliniğindeki randevusu için yardımcılarıyla gelen Erbil'in yürümekte güçlük çektiği görüldü. 

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