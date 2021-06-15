Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ı kızdıracak sözler! Araçtaki detayı gören şaştı kaldı

Erbil'in fotoğrafını paylaşan Yüce "Değerli sanatçı Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Şükür an itibariyle hepinize çok selamları var. En son hali sağlık durumu gayet iyi, şükürler olsun." diyerek iddialara yalanlamıştı.